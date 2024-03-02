Туркмения выступила за широкое использование статуса нейтралитета в решении конфликтов

Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке ООН

АШХАБАД, 2 марта. /ТАСС/. Нормы и практические методы нейтралитета следует использовать шире в мировом сообществе, что поможет урегулированию конфликтных ситуаций. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

"Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенными и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет. Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов. В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, можно решить мирными методами и переговорами", - приводит слова выступления Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Глава Народного совета напомнил, что Туркмения недавно выдвинула инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке Организации Объединенных Наций. "К этой идее уже присоединились десятки стран, что, уверен, является продуманным решением. Сама позиция заключается в осознании многозначного характера нейтралитета и возможностей для построения мирного и безопасного будущего", - добавил он.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальной международной платформой, нацеленной на продвижение принципов нейтралитета в достижении глобального мира и безопасности. Туркмения выступила инициатором ее создания для содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности, в рамках ООН. 27 августа 2020 года в Нью-Йорке состоялась первая встреча Группы на уровне послов, на которой была подтверждена приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая принципы суверенитета и суверенного равенства государств, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела любого государства. К этой группе присоединились уже более 20 стран.

12 декабря 1995 года на сессии ГА ООН при единогласной поддержке 185 стран была принята специальная резолюция о постоянном нейтралитете Туркмении. Повторное утверждение этого документа состоялось 3 июня 2015 года на сессии Генассамблеи при единогласной поддержке 193 государств.