Al Jazeera: ЦАХАЛ убил палестинского подростка в ходе рейда на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, погибшему было 16 лет

ДУБАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Израильские военнослужащие убили палестинского подростка во время продолжавшихся с ночи рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, 16-летний подросток был застрелен, когда израильские военные штурмовали деревню Кафр-Нима.

Al Jazeera сообщает, что израильские силовики провели рейды в городах Араба и Силат-аль-Дахр, расположенных к югу от Дженина, а также вошли в несколько деревень. В городе Джаба, расположенном к югу от Дженина, военные применили оружие и светошумовые гранаты при столкновении с палестинской молодежью, сопротивлявшейся действиям армии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.