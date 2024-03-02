СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Как сообщает телеканал C5N, правоохранители пошли на такой шаг после того, как перед зданием парламента началась драка между сторонниками президента Хавьера Милея и протестующими против его политики

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против участников антиправительственной акции протеста у здания Конгресса Аргентины. Об этом сообщил телеканал C5N.

Несколько сотен человек собрались перед зданием парламента в тот момент, когда внутри выступал президент страны Хавьер Милей. В ходе манифестации произошла драка между сторонниками главы государства и протестующими против его политики.

По данным общественной организации "Комиссия за правду" провинции Буэнос-Айрес, ожоги от слезоточивого газа получили около 20 человек.

Правительство Милея, вступившего в должность 10 декабря 2023 года, внедрило новый регламент по борьбе с перекрытием улиц протестующими. Власти разрешили полиции применять спецсредства и силу для обеспечения свободного дорожного движения.