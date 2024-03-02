Немецкий предприниматель считает, что Шольц подвергает ФРГ риску войны с РФ

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком назвал канцлера Германии безумным

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц своими действиями рискует втянуть страну в войну с Россией. Такое мнение выразил основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком, комментируя запись разговоров офицеров ФРГ о планах атаки на Крымский мост, в X.

"Олаф Шольц подвергает Германию риску войны с Россией. Безумный", - написал бизнесмен, имеющий финское и германское гражданства.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Канцлер ФРГ неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.