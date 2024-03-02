СМИ: израильский БПЛА атаковал машину "Хезболлах" на юге Ливана

По информации Al Jadeed, были убиты трое бойцов

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю с бойцами шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщил телеканал Al Jadeed, в результате погибли три члена вооруженных формирований, среди них один полевой командир.

По информации телеканала, атака была предпринята на шоссе возле мыса Рас-эн-Накура. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и военнослужащие ливанской армии.

Последний удар по машине с шиитскими бойцами был нанесен израильскими БПЛА 26 февраля под Тиром, тогда погибли трое человек. 29 февраля израильские ВВС атаковали военно-транспортное средство шиитских формирований на сирийско-ливанской границе.

1 марта представитель Армии обороны Израиля сообщил, что за февраль в ходе авианалетов были ликвидированы более 60 членов "Хезболлах", в том числе трое старших командиров. С начала военной эскалации в октябре 2023 года израильские ВВС и артиллерия нанесли удары по 4 тыс. объектов шиитской организации на ливанской территории и уничтожили свыше 220 бойцов.