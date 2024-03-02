Бюджетная комиссия нижней палаты парламента Японии утвердила проект бюджета на $750 млрд

Проект на 2024 год предусматривает увеличение оборонных ассигнований до уровня около 7,94 трлн иен

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Бюджетная комиссия нижней палаты японского парламента одобрила предложенный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начинается 1 апреля) с расходами в размере 112,57 трлн иен (около $750 млрд). Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося в субботу заседания. Как ожидается, проект будет окончательно утвержден на пленарном заседании в ближайшие часы.

Размер расходной части бюджета сокращен впервые за 12 лет, однако, несмотря на это, он все равно по своим объемам уступает лишь рекордному бюджету 2023 года. Проект на 2024 год предусматривает увеличение оборонных ассигнований до уровня около 7,94 трлн иен ($53,8 млрд), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в уходящем финансовом году.

Принятие проекта бюджета в нижней палате парламента будет гарантировать его вступление в силу к началу 2024 финансового года 1 апреля. Согласно Конституции Японии, закон вступит в силу в течение 30 дней, независимо от результатов голосования в верхней палате, куда он будет внесен на рассмотрение после утверждения в нижней палате.

Голосованию по бюджету предшествовала острая схватка в парламенте правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" с оппозиционными силами, в первую очередь Конституционно-демократической партией. Возражая против сокращенного обсуждения проекта в бюджетной комиссии, оппозиция требовала увольнения ее главы - одного из ключевых членов ЛДП Ицунори Онодэры. Затем в парламент был внесен проект резолюции о недоверии министру финансов Сюнъити Судзуки. Оба этих шага не имели реальных перспектив с учетом большинства ЛДП в парламенте.

Заложенные в бюджет средства на военные расходы планируется направить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией. Также правительство выделит деньги на разработку гиперзвуковой ракеты с дальностью полета 3 000 км и на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis.

Доходы от налоговых поступлений ожидаются на рекордном уровне 69,61 трлн иен (около $488 млрд). С учетом иных доходов дефицит бюджета составит 34,95 трлн иен ($245 млрд). Он будет покрыт за счет выпуска государственных облигаций на указанную сумму. Этот показатель снижается последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно 30%. Госдолг страны в настоящее время уже превышает ВВП почти в два раза.