Алиев заявил, что Южный газовый коридор поменяет географию поставок энергоносителей

Президент Азербайджана отметил, что у страны очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

БАКУ, 2 марта. /ТАСС/. Южный газовый коридор благодаря строительству новых интерконнекторов полностью меняет географию поставок энергоносителей В Европу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Трубопровод длиной 3,5 тыс. км (Южный газовый коридор) теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как <…> у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью", - сказал Алиев, текст интервью опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

При этом он подчеркнул, что у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. "Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать возобновляемые источники энергии в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - отметил Алиев.

Южный газовый коридор (ЮГК), который протянулся от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью ЮГК. Покупателями газа из Азербайджана в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния. В конце прошлого года началась поставка азербайджанского газа также в Сербию благодаря завершению строительства интерконнектора, соединяющего эту страну с Болгарией.

По данным Минэнерго Азербайджана, в 2023 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,8 млрд куб. м.