Эксперт считает, что Шольц "все больше становится угрозой безопасности для Европы"

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер считает, что канцлер ФРГ позиционирует себя как "канцлер мира", но также "подхватывает российские нарративы и дезинформацию"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер подверг резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание отправлять немецких военных на Украину, отметив, что Шольц "все больше становится угрозой безопасности для Европы". Свою точку зрения он высказал газете Tagesspiegel.

Шольц, по словам политика, позиционирует себя как "канцлер мира", который, кажется, делает все, чтобы Германия не стала стороной конфликта. "При этом он подхватывает российские нарративы и дезинформацию в надежде отнять голоса избирателей у [партий] "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", - утверждал Кизеветтер. "Таким образом, Шольц все больше становится угрозой безопасности для Европы", - подчеркнул он. Канцлер, по словам эксперта, подрывает европейское сдерживание в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как считает депутат, намеренно не проводит никаких красных линий. Эта стратегическая двусмысленность призвана "сделать Запад более непредсказуемым" для России, заключил Кизеветтер.

Ранее Шольц неоднократно заявлял, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО. Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военнослужащих на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.