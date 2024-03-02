В Ливане заявили, что войну в Газе остановит прекращение поставок оружия Израилю

И.о. министра иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб отметил, что в Бейруте осознают опасность расширения конфликта, что нанесет огромный ущерб ливанской экономике

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Запада должны прекратить поставки оружия Израилю, чтобы остановить военные действия в секторе Газа. Такое мнение выразил на дипломатическом форуме в Анталье исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб.

"До тех пор пока Запад и, главное, США не пойдут на такой шаг, израильская агрессия будет продолжаться и может перерасти в региональную войну, если Израиль совершит нападение на Ливан", - подчеркнул он.

Как отметил Бу Хабиб, в Бейруте осознают опасность расширения конфликта, что нанесет огромный ущерб ливанской экономике. "Судя по заявлениям членов израильского правительства, они намерены вести более интенсивные боевые действия на юге, поэтому мы связываем надежды с дипломатическими усилиями, которые предпринимают международные посредники", - отметил он.

По словам и.о. министра, Ливан готов к заключению соглашения с Израилем, которое обеспечит безопасность на границе и позволит перемещенным лицам вернуться в места своего проживания. "Мы стремимся к окончательному урегулированию пограничных проблем с еврейским государством, которое должно предусматривать в том числе вывод войск из районов Шебаа и Кфар-Шуба, оккупированных во время арабо-израильской войны в 1967 году", - сказал он.

И. о. главы МИД республики подтвердил, что шиитская милиция "Хезболлах" прекратит военные действия на юге Ливана в случае установления в ближайшие дни перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

25 февраля министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль будет наращивать интенсивность ударов по формированиям "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе. По его словам, "войска усилят огонь на северном фронте до полного вытеснения "Хезболлах" из пограничных районов, что необходимо для возвращения израильских граждан в свои дома".