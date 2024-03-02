Санду на годовщину войны на Днестре заявила о недопустимости повторения событий

Президент Молдавии отметила, что республика имеет полное право приложить все усилия для мирного воссоединения страны

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила о недопустимости возобновления вооруженного конфликта на Днестре в годовщину трагических событий.

"Храня память о боях за Днестр в 1992 году, мы торжественно обещаем никогда не допустить повторения той трагедии. И даже если есть силы, пытающиеся посеять между нами недоверие и раздор, я говорю громко и четко: этого им не удастся", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой президента.

В нем отмечается, что Кишинев будет мирными путями добиваться возвращения под свой контроль приднестровского региона. "В уставе ООН закреплена нерушимость территориальной целостности и национального суверенитета! <…> Поэтому мы имеем полное право приложить все усилия для мирного воссоединения страны", - добавила президент.

Она также выразила слова признательности сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам, которые отстаивали позицию Кишинева в 1992 году. "Наше общество до сих пор носит глубокую рану, которая не может быть залечена только течением времени", - считает Санду.

2 марта в Молдавии отмечают "День памяти и признательности". Мероприятия начались с богослужения, после которого сотрудники правоохранительных органов прошли маршем от статуи Стефана Великого в центре Кишинева к памятнику "Скорбящей матери" на мемориале воинской славы "Вечность", где прошла церемония возложения цветов с участием первых лиц страны.

На левом берегу

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре 2 марта 1992 года отмечают также в непризнанном Приднестровье. Памятные мероприятия проходят в Тирасполе, Дубоссарах, где произошли первые столкновения, других населенных пунктах. Люди, пришедшие к памятникам погибшим, с благодарностью вспоминают российских миротворцев, которые остановили кровопролитие, что дало возможность приступить к переговорам по урегулированию конфликта мирным путем.

Военные РФ были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Тирасполь категорически против вывода миротворцев, которых считает гарантией мира.

Конфликт на Днестре начался 2 марта в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.