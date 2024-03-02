Al Jazeera: делегации ХАМАС и Израиля прибудут в Каир для диалога по Газе

По данным телеканала, переговоры состоятся 3 марта

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Представители палестинского движения ХАМАС и Израиля прибудут в воскресенье, 3 марта, в Каир, где продолжатся многосторонние переговоры по достижению перемирия в секторе Газа и определению параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных. Об этом информировал телеканал Al Jazeera.

По его данным, делегации ХАМАС и Израиля 3 марта приедут в Каир "для участия в очередном раунде непрямых переговоров для достижения соглашения по Газе".

Ранее сообщалось, что израильские представители отказывались продолжать диалог по урегулированию в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальными группировками в палестинском анклаве. Как отмечал телеканал Ash-Sharq, израильские власти отклонили предложение Египта и Катара провести очередной раунд консультаций, намечавшийся в Каире, и уведомили об этом условии посредников.

Некоторое время назад боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением, что в результате бомбардировок в последние несколько дней были убиты семь заложников, а общее число погибших заложников с момента начала военной операции израильских сил в Газе "может превышать 70". Официальный представитель группировки также указал, что "цена, которую сторонники ХАМАС потребуют за оставшихся в живых заложников, будет той же, как и за всех заложников, включая и погибших".

Ранее телеканал Al Hadath передал, что израильская делегация в ближайшие дни направится в столицу Египта для участия в консультациях по возможному соглашению о прекращении огня в Газе и согласованию пунктов договора об обмене заложников, удерживаемых радикалами в секторе. Также сообщалось, что ХАМАС готово предоставить на предстоящей неделе свой "окончательный ответ" на соглашение, выработанное посредниками (Египет, Катар, США) в Париже и усовершенствованное на встречах в Дохе.

Представители посредников стремятся прийти к договоренностям между сторонами конфликта в Газе до наступления священного для мусульман поста в месяц Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.