Аббас намерен посетить 5 марта Турцию для обсуждения ситуации в Газе

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики отметил, что "мусульманские страны и международное сообщество должны занять четкую позицию в противостоянии многолетним попыткам Израиля изменить ситуацию" в регионе

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас 5 марта прибудет в Анкару для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики во время выступления на Антальском дипломатическом форуме.

"Президент Палестины Махмуд Аббас в следующий вторник прибудет в Анкару. Турция поддерживает палестинское дело, и мы чувствуем, что всегда можем рассчитывать на ее поддержку", - сказал он.

Аль-Малики отметил, что "мусульманские страны и международное сообщество должны занять четкую позицию в противостоянии многолетним попыткам Израиля изменить ситуацию" в регионе.

По его убеждению, "европейские страны должны проявить инициативу" в отношении происходящего на Ближнем Востоке. "И начаться это может с признания палестинского государства. Единственное уполномоченное и легитимное руководство, которое отныне будет работать в Газе, - это палестинская администрация. И в Газе, и на Западном берегу", - сказал министр.