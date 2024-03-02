Минздрав сектора Газа: число жертв действий израильских сил превысило 30,3 тыс.

По информации ведомства, еще 71 533 палестинца получили ранения

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Более 30,3 тыс. человек были убиты в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала резкой эскалации напряженности в октябре 2023 года. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день составило 30 320", - указывается в заявлении Минздрава, которое привел катарский телеканал Al Jazeera. Еще 71 533 палестинца получили ранения.

Только за минувшие 24 часа, как отметило ведомство, вследствие израильских бомбардировок и обстрелов Газы были убиты 92 человека, 156 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.