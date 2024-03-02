В МО ФРГ не прокомментировали сообщения о возможной подлинности разговора немецких военных

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные офицеры Германии обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию о разговоре высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, запись которого, как сообщал журнал Der Spiegel, вероятно, является подлинной.

"Пожалуйста, поймите, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание", - заявила корреспонденту ТАСС представитель Минобороны ФРГ.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.