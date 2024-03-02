Израильские войска нанесли удары по форпостам "Хезболлах" на юге Ливана

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, удары были нанесены по форпостам шиитских боевиков в горной местности Эль-Лаббуна и в окрестностях населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали позиции вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в западном секторе ливанского юга.

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, удары были нанесены по форпостам шиитских боевиков в горной местности Эль-Лаббуна и в окрестностях населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра.

Израильская артиллерия открыла огонь по долине реки Ваззани, откуда был произведен запуск ракет в сторону северных поселений. Были обстреляны также покинутые жителями деревни Мадждаль-Зун и Тейр-Харфа. О последствиях этих атак сведений не приводится.

Военно-информационная служба "Хезболлах" ранее сообщила в своем телеграм-канале, что шиитские бойцы подвергли минометному обстрелу израильские военные объекты в пограничных районах. В заявлении указывается, что дрон-камикадзе атаковал командный пункт израильской армии в поселении Лиман. "Вражеская цель была поражена, противник понес потери", - утверждается в тексте.