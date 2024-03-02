Токаев и Путин отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества

Президенты Казахстана и России также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня

АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества. Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики", - говорится в сообщении.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.