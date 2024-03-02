Афросоюз осудил удар израильских сил по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат призывал международное сообщество и крупнейшие мировые державы "взять на себя ответственность за срочное установление мира и гарантировать права палестинского народа"

ПРЕТОРИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат осудил нападение израильских сил в секторе Газа, в результате которого погибли палестинцы, ожидавшие получения гуманитарной помощи, и потребовал проведения международного расследования этого инцидента.

"Муса Факи Махамат решительно осуждает нападение израильских сил, в результате которого погибло и было ранено более 100 палестинцев, искавших спасительную гуманитарную помощь, в оккупированной северной части сектора Газа в четверг, 29 февраля 2024 года, - говорится в заявлении Комиссии АС. - Председатель призывает провести международное расследование инцидента и привлечь виновных к ответу. Председатель повторяет призыв Африканского союза к немедленному и безоговорочному прекращению огня в оккупированной Палестине, чтобы остановить продолжающееся и усиливающееся нападение Израиля на палестинский народ".

Как отмечается, Факи Махамат также призывал международное сообщество и крупнейшие мировые державы "взять на себя ответственность за срочное установление мира и гарантировать права палестинского народа".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.