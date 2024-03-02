СМИ: укравшего ноутбука у инженера мэрии Парижа с данными об ОИ мужчину осудили

Его приговорили к семи месяцам лишения свободы, сообщил телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Злоумышленник, укравший у работника парижской мэрии ноутбук и флешкарты, на которых могла содержаться информация о мерах безопасности на Олимпиаде, осужден на семь месяцев лишения свободы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, за кражу, произошедшую в пригородном поезде в понедельник, осужден мужчина марокканского происхождения, который "был ранее известен правоохранительным органам в связи с хищениями вещей на Северном вокзале Парижа".

По данным телеканала, полицейские смогли обнаружить рюкзак работника столичной мэрии, однако "ноутбука и флешкарт там не оказалось".

Вместе с тем, по данным столичной прокуратуры, на флешках находились лишь записи об организации движения во время Олимпийских игр, при этом "там не было чувствительной информации о мерах безопасности".

Мэр Парижа Анн Идальго потребовала провести внутреннее расследование в связи с инцидентом. При этом она заявила, что по итогам проверки виновные лица понесут наказание.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.