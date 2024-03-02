Nikkei: США хотят пригласить Японию к сотрудничеству с AUKUS в разработке технологий

По информации газеты, сотрудничество с японской стороной будет ограничено отдельным конкретным проектом

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. США ведут переговоры с Австралией и Великобританией о возможности приглашения Японии к участию в сотрудничестве с AUKUS (трехсторонний военный альянс Вашингтона, Канберры и Лондона) в области оборонных технологий. Об этом сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на американских официальных лиц.

Речь идет об ограниченном взаимодействии в разработке передовых оборонных технологий, в том числе подводных лодок, а не об участии Японии во всех программах альянса. В случае положительной реакции со стороны Австралии и Великобритании официальное объявление на этот счет может быть сделано во время визита японского премьер-министра Фумио Кисиды в США в апреле, отмечает издание.

Как ожидается, сотрудничество с Японией будет ограничено отдельным конкретным проектом. Технологии, разработкой которых занимаются в AUKUS, связаны с искусственным интеллектом, подводными беспилотниками, гиперзвуковыми вооружениями, а также радиоэлектронной борьбой. Глава японского отделения американского Центра стратегических и международных исследований Кристофер Джонстон предположил, что "Япония может многое предложить, особенно в области воздушных и подводных беспилотных систем". Вместе с тем, отмечает газета, в США полагают, что Токио следует укрепить свои системы кибербезопасности.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз ранее в интервью агентству Kyodo заявил, что Канберра заинтересована в будущем партнерстве AUKUS с Токио в области разработки оборонных технологий. В качестве перспективных областей сотрудничества он обозначил сферу гиперзвукового оружия и искусственного интеллекта.

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым компонентами. Первый из них предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.

Страны альянса допускают, что он может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.