Глава МИД Палестины считает, что Нетаньяху лично заинтересован в продолжении войны в Газе

Рияд аль-Малики отметил "необходимость заставить Израиль соблюдать международное право и резолюции, особенно Совета Безопасности ООН"

РАБАТ, 2 марта. /ТАСС/. Конфликт в Палестине невозможно урегулировать из-за позиции израильской стороны, особенно премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который продолжает войну в секторе Газа в своих личных интересах. Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики во время выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

"Невозможно достичь урегулирования того, что происходит в Палестине, из-за израильской стороны, особенно Нетаньяху, который, совершенно очевидно, продолжает войну ради своих личных интересов", - цитирует министра палестинское информационное агентство WAFA.

Аль-Малики подчеркнул "необходимость заставить Израиль соблюдать международное право и резолюции, особенно Совета Безопасности ООН, и следовать предупредительным мерам, о которых объявил Международный суд ООН".

Удар по всем сторонам жизни

"Если международное сообщество не сможет заставить Израиль прекратить огонь, Нетаньяху продолжит угрожать проведением военной операции в Рафахе, где проживают более 1,5 млн палестинцев. А это значит, что будут совершены еще более ужасающие убийства гражданского населения и насильственное изгнание его за пределы Палестины", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Израильская оккупация направлена на то, чтобы нанести удар по всем сторонам жизни в секторе Газа. Израиль проводит систематическую политику, использующую голод, жажду и лишение граждан их самых основных прав человека", - заявил он.

Аль-Малики указал на "необходимость проявления серьезной международной воли к прекращению огня в секторе Газа, учитывая упорство Нетаньяху". По его словам, еврейские поселенцы "совершают отвратительные преступления против палестинского гражданского населения на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме, которые лишь втягивают регион в бесконечную войну".

"Израильское правительство ведет войну против нашего народа в свете неспособности международного сообщества обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", - подытожил глава МИД.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.

С начала эскалации конфликта число жертв в секторе Газа превысило 30 тыс.