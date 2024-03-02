Армия Израиля заявила, что атаковала автомобиль с боевиками в Ливане и объекты "Хезболлах"

По информации военных, эти радикалы действовали в составе подразделения, связанного с Ираном и входящего в структуру вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе атаковали автомобиль, в котором, по данным армии, передвигались боевики, ранее обстреливавшие Израиль. Об этом заявила армейская пресс-служба.

"Этим утром летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес на юге Ливана удар по автомобилю, в котором ехали несколько террористов, выпустивших ракеты в сторону израильской территории", - говорится в сообщении.

По информации военных, эти радикалы действовали в составе подразделения, связанного с Ираном и входящего в структуру вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах".

"Кроме того, некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе Лабуне на юге Ливана. Помимо этого, ночью были нанесены удары по двум военным комплексам "Хезболлах" в районе Блиды", - добавили в пресс-службе.