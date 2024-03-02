Газета Berliner Zeitung считает подлинной запись разговора немецких военных

По данным издания, это "крупная катастрофа в Бундесвере, которая вызовет бессонные ночи, и не только в немецкой армии"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Газета Berliner Zeitung полагает, что появившаяся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной.

"Когда файл был загружен в 18:00, через несколько минут стало ясно: это не фейк и не искусственный интеллект. Это была почти 40-минутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности", - указывает издание. Другими словами, как пишет газета, "крупная катастрофа в Бундесвере (Вооруженных силах ФРГ - прим. ТАСС), которая вызовет бессонные ночи, и не только в немецкой армии".

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) начало проверку по факту возможного перехвата. После первой проверки записи разговора немецких военных в оборонном ведомстве Германии, как указывает журнал Der Spiegel, исходят из того, что она подлинная. В Минобороны ФРГ не стали комментировать корреспонденту ТАСС данную информацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.