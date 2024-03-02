В Бундестаге признали уязвимость системы безопасности ФРГ

Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что необходимо усилить эту систему и контрразведку

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus признала уязвимость системы безопасности ФРГ и призвала усилить меры защиты.

"Нашей наивности должен наконец прийти конец. Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже получили массовый рост сегодня. Нам срочно необходимо усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы явно уязвимы в этой области", - заявила она телеканалу NTV.

В то же время она утверждала, что к шпионажу причастна РФ. "Шпионаж является частью российского арсенала средств гибридной войны. Нет ничего удивительного в том, что разговоры прослушиваются. Это был лишь вопрос времени, когда это станет достоянием общественности", - заявила глава комитета Бундестага. После того как, по ее словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку крылатых ракет Taurus Украине на прошлой неделе, "но причины его отказа были опровергнуты экспертами в течение суток, его явно хотят удержать от того, чтобы он дал зеленый свет".

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) начало проверку по факту возможного перехвата. После первой проверки записи разговора немецких военных в оборонном ведомстве Германии, как указывает журнал Der Spiegel, исходят из того, что она подлинная. В Минобороны ФРГ не стали комментировать ТАСС данную информацию.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.