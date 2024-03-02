Соцпартия Молдавии призвала активизировать переговоры по приднестровскому вопросу

Оппозиционная партия выступила с таким обращением по случаю годовщины вооруженного конфликта на Днестре

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова призвала Кишинев и Тирасполь активизировать переговоры и не допустить эскалации в отношениях. С обращением оппозиционная партия выступила по случаю годовщины вооруженного конфликта на Днестре.

"Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность жителей Республики Молдова на обеих сторонах реки Днестр", - говорится в обращении.

"Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан Республики Молдова", - отмечается в нем.

С заявлениями о недопустимости вооруженного конфликта выступили сегодня президенты Молдавии Майя Санду и непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. На двух берегах Днестра прошли памятные мероприятия.

Конфликт на Днестре начался 2 марта в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. Остановить братоубийственную войну удалось после того, как 21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", в соответствии с которым в зону конфликта были введены российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. В Кишиневе предлагают заменить миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей. Тирасполь считает их гарантами мира и категорически против их вывода.