2 марта, 11:11

Соцпартия Молдавии призвала активизировать переговоры по приднестровскому вопросу

Оппозиционная партия выступила с таким обращением по случаю годовщины вооруженного конфликта на Днестре

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова призвала Кишинев и Тирасполь активизировать переговоры и не допустить эскалации в отношениях. С обращением оппозиционная партия выступила по случаю годовщины вооруженного конфликта на Днестре.

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"Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность жителей Республики Молдова на обеих сторонах реки Днестр", - говорится в обращении.

"Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан Республики Молдова", - отмечается в нем.

С заявлениями о недопустимости вооруженного конфликта выступили сегодня президенты Молдавии Майя Санду и непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. На двух берегах Днестра прошли памятные мероприятия.

Конфликт на Днестре начался 2 марта в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. Остановить братоубийственную войну удалось после того, как 21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", в соответствии с которым в зону конфликта были введены российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. В Кишиневе предлагают заменить миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей. Тирасполь считает их гарантами мира и категорически против их вывода. 

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