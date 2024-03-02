DPA: запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост является подлинной

По данным агентства, во время виртуальной встречи использовалась платформа Webex

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Появившаяся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

По его информации, в субботу стало известно, что разговор был подлинным и имел место. Соответственно, во время виртуальной встречи использовалась платформа Webex.

Ранее DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку по факту возможного перехвата. После первой проверки записи разговора немецких военных в оборонном ведомстве Германии, как указывает журнал Der Spiegel, исходят из того, что она подлинная. В Минобороны ФРГ не стали комментировать ТАСС данную информацию.