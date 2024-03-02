Лукашенко и Путин обсудили проблематику в работе ЕАЭС, ОДКБ и международные темы

Разговор президентов Белоруссии и России продлился около часа

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблематику в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), международные темы и ситуацию в регионе. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов, - говорится в сообщении. - Также президенты обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития".

Кроме того, главы государств "обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений". "Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

Президенты подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне, среди которых встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Телефонный разговор продолжался около часа, сообщили в Telegram-канале агентства БелТА. "Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Фундаментально, разговор длился около часа", - говорится в сообщении.