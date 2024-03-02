Европейские социалисты выдвинут Николаса Шмита на пост председателя Еврокомиссии

По данным газеты Il Messaggero, его кандидатура будет утверждена на проходящем в Риме конгрессе ПЕС

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Партия европейских социалистов (ПЕС), объединяющая социалистические и социал-демократические партии из стран ЕС, выдвинет нынешнего еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав люксембургского политика Николаса Шмита на пост председателя Еврокомиссии нового состава после выборов в Европарламент в июне. Как пишет газета Il Messaggero, его кандидатура будет утверждена на проходящем в Риме конгрессе ПЕС, на который в итальянскую столицу съехались, среди прочих, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также премьер-министры Португалии, Испании, Дании, Румынии. В качестве хозяйки выступает секретарь находящейся в оппозиции итальянской Демократической партии Элли Шляйн.

При этом, как пишет издание, европейские демократы не исключают возможности поддержки кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Хотя они утверждают, что невозможны никакие точки соприкосновения ни с группой "Идентичность и демократия", в которую входят правые партии, такие как "Национальное объединение" Марин Ле Пен, итальянская "Лига" и немецкая "Альтернатива для Германии", ни с Европейскими консерваторами и реформистами - в это объединение входит партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Любопытно, что у последней сложились особо теплые отношения с нынешней главой Еврокомиссии, и Мелони не исключает поддержку кандидатуры фон дер Ляйен на основе компромисса даже без вхождения в поддерживающее ее большинство в Европарламенте.

Итальянские СМИ пишут о намечающемся соперничестве итальянских партий, входящих в правящую коалицию, на предстоящих выборах в Европарламент, поскольку все они относятся к разным европейским фракциям. "Братья Италии" - консерваторы, "Вперед, Италия" - исторический член Европейской народной партии, а "Лига" давно создает альянс с так называемыми евроскептиками, который неприемлем для союзников по национальному правительству. Кроме того, лидер "Лиги" вице-премьер Италии и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини неоднократно публично критиковал фон дер Ляйен, обвиняя ее в проблемах Евросоюза, начиная с кризиса аграриев.