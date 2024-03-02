Шольц пообщался с Папой Римским

Канцлер Германии подарил понтифику футбольный мяч с символикой европейского первенства 2024 года

ВАТИКАН, 2 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщает служба печати Святого престола, в ходе частной аудиенции, которая продлилась полчаса, канцлер преподнес понтифику футбольный мяч с символикой европейского первенства 2024 года, которое пройдет летом 2024 года в Германии.

Несмотря на продолжающееся недомогание, 87-летний Франциск соблюдает рабочий график. Хотя утром он, сославшись на бронхит, не стал читать очередную речь на одной из аудиенций.

Шольц находится в Риме на конгрессе Партии европейских социалистов. Он также встретился накануне с президентом Италии Серджо Маттареллой. Встреч с премьер-министром Джорджей Мелони не предусмотрено, поскольку в дни нахождения главы правительства Германии в Риме она отправилась в поездку в США и Канаду. В Европарламенте партии Шольца и Мелони относятся к противоборствующим фракциям.