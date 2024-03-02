Эксперт: запись разговора немецких военных призвана помешать ФРГ поставить Taurus Украине

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер обвинил РФ в шпионаже, утверждая, что "основной целью России является получение информации о военном потенциале и возможностях"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер полагает, что появление в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus призвано помешать Германии поставить Украине ракеты Taurus.

"Утечкой информации Россия хочет помешать Германии наконец-то поставить Украине крылатые ракеты Taurus, в которых она так остро нуждается", - заявил Кизеветтер в интервью телеканалу n-tv. "Канцлер ФРГ [Олаф] Шольц только что дал понять, что намерен и дальше блокировать поставки Taurus, но при этом использовал откровенную дезинформацию, с помощью которой на него сейчас оказывают давление", - подчеркнул депутат. При этом для эксперта не стало неожиданностью, что запись "стала достоянием общественности". "Мы должны исходить из того, что у русских есть еще больше материалов такого рода", - утверждал Кизеветтер.

Он отметил, что военные Бундесвера (ВС ФРГ) не нужны для того, чтобы доставить Taurus на Украину или привести ракеты там в боевую готовность. "Никаких технических или юридических причин, говорящих против поставки Taurus, нет. Но, с точки зрения России, заведомо ложные доводы канцлера, возможно, сделали доставку Taurus более вероятной. Теперь они хотят предотвратить это, предполагая, что Германия участвует в целевом планировании", - сказал эксперт. В то же время, по его мнению, публикация записи призвана оказать сдерживающее воздействие на канцлера. "Это уже работало в прошлом", - констатировал Кизеветтер.

Депутат обвинил РФ в шпионаже, утверждая, что "основной целью России является получение информации о военном потенциале и возможностях, включая информацию о планируемой и возможной поддержке Украины". В случае конфликта на Украине, по его мнению, Россия может использовать этот материал для "предотвращения поставок оружия Киеву, для оказания давления на лиц, принимающих решения, или для манипулирования общественным мнением". "Постоянные колебания канцлера относительно поставок оружия ставят под угрозу безопасность Германии и Европы", - заключил Кизеветтер.