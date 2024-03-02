МИД Франции: победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы

Глава ведомства Стефан Сежурне отметил, что французских военных на украинской территории нет

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что победа России на Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.

"Победа России на Украине может стоить очень дорого [для ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше, - сказал он в интервью газете Le Monde. - С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев".

По словам главы МИД, Западу нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней. При этом он подчеркнул, что "речи о ведении войны на Украине не идет".

Сежурне также отметил, что французских военных на украинской территории нет. "Есть только поддержка Киева в формате поставок техники и вооружений", - добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск в зону боевых действий. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства государств-участников заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. На следующий день Сежурне уточнил, что присутствие западных военных на украинской территории может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе в разминировании территорий и подготовке местных солдат и офицеров, однако это не подразумевает их участия в конфликте.