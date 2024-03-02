Главы МИД Таджикистана и РФ обсудили сотрудничество двух стран

Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров также "обменялись мнениями о сотрудничестве Таджикистана и России в рамках региональных и международных организаций", сообщил МИД республики

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров на полях дипломатического форума в Анталье рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил МИД республики.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями о сотрудничестве Таджикистана и России в рамках региональных и международных организаций", - говорится в заявлении.

Мухриддин участвует в работе дипломатического форума, который проводится в третий раз. На нем главы государств и министры из десятков государств Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, чиновники и политики из Европы обсуждают наиболее актуальные проблемы нынешней международной повестки.