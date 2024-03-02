Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны остаться в составе России

Так он прокомментировал слова основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который заявил, что Украина в настоящее время уничтожает себя в демографическом плане

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Илон Маск согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Украина сейчас лишь уничтожает себя в ходе конфликта с РФ, поэтому необходимо заморозить конфликт и оставить России Крым, Донбасс и некоторые другие регионы.

"К сожалению, это правда", - так прокомментировал Маск в X (ранее Twitter) слова военного эксперта.

Ранее Принс в эфире YouTube-шоу PBD Podcast заявил о том, что Украина демографически не справляется с вооруженным конфликтом на ее территории. "Нужно заканчивать [конфликт], потому что все, что сейчас делает Украина - это уничтожение себя в демографическом плане", - отметил он. Основатель Blackwater добавил, что у Запада "не получится вести войну обычными средствами с российским медведем", в связи с чем лучший вариант - "заключение уродливого мира с Россией". Это подразумевало бы оставление РФ "Крыма, Донецка, Луганска и тому подобного".