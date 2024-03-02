В ФРГ заявили, что разговор военных о планах атаки на Крымский мост перехватили

В Министерстве обороны Германии отметили, что не могут с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Германии полагает, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен.

"По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях", - сообщила агентству DPA представитель оборонного ведомства.

2 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Ватикан пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Случившееся канцлер назвал "очень серьезной проблемой".