В Казахстане задержали объявленного в розыск в России наркоторговца

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, мужчина сбывал наркотики путем распространения через тайники-закладки

АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Торговца наркотиками, разыскиваемого в России с октября 2022 года, задержали сотрудники полиции Астаны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции казахстанской столицы.

"Установлено, что 31-летнего гражданина России разыскивали за производство наркотических средств в особо крупном размере, а также их сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - говорится в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, "с конца 2019 года мужчина на интернет-площадке крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra создал магазин по продаже наркотических средств".

В сообщении указывается, что наркотики задержанный сбывал путем распространения через тайники-закладки. Кроме того, в арендованных квартирах на территории Омской области он массово производил наркотическое средство мефедрон, отметили в полиции.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции.