Опрос показал, что Байден уступает по поддержке избирателей как Трампу, так и Хейли

Согласно результатам проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем опроса, лишь 24% американцев считают, что Соединенные Штаты "движутся в верном направлении"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уступает по уровню поддержки американских избирателей как своему предшественнику Дональду Трампу, так и бывшему постоянному представителю при ООН Никки Хейли. Оба претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии опережают Байдена, согласно результатам опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Избирателей спросили, за кого бы они проголосовали, "если бы президентские выборы проходили сегодня, а кандидатами были Джо Байден от Демократический партии и Дональд Трамп от Республиканской партии". 48% респондентов сообщили, что отдали бы свой голос за Трампа, 43% опрошенных поддержали бы Байдена.

Выбирая между Байденом и Хейли, 45% участников опроса сказали, что проголосовали бы за экс-постпреда при ООН. Это на 10 процентных пунктов больше уровня поддержки Байдена, в пользу которого высказались 35% респондентов.

По итогам опроса также выяснилось, что лишь 24% американцев считают, что Соединенные Штаты "движутся в верном направлении", 65% не одобряют политику нынешней администрации, 11% сообщили, что не знают, или отказались отвечать.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3,5 процентного пункта. Исследование проводилось 25-28 февраля. В нем приняли участие 980 человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в текущем году.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.