Reuters: США осуществили первую доставку помощи в Газу военными самолетами

По информации агентства, доставлено более 35 тыс. порций еды

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules осуществили первую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, по воздуху было доставлено более 35 тыс. порций еды. Вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 грузов - по 22 с каждого самолета.

1 марта президент США Джо Байден объявил о решении направить гуманитарную помощь палестинскому анклаву по воздуху, а также о ее возможной доставке по морю. Он сообщил, что помощь поступает в Газу недостаточно быстро и Вашингтон работает над тем, чтобы добиться прекращения огня, которое позволило бы увеличить ее объемы. Как добавил глава государства, США "будут настаивать на том, чтобы Израиль способствовал увеличению количества грузовиков и маршрутов, чтобы все больше людей получало необходимую им помощь, без всяких отговорок".