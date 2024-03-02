2 марта, 15:40
Военная операция на Украине

Шольц выступил против отправки западных военных на Украину

По словам канцлера ФРГ, западным партнерам ясно, что НАТО в целом и ни одна из стран - членов альянса не должны становиться стороной конфликта

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против отправки военнослужащих стран Запада на Украину.

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"Мы не будем отправлять европейских солдат на Украину. Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем все, чтобы ее предотвратить", - заявил Шольц в Риме, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов, объединяющей социалистические и социал-демократические партии из стран ЕС. Западным партнерам, по его словам, ясно, что НАТО в целом и ни одна из стран - членов альянса не должны становиться стороной конфликта. Ключом к восстановлению мира в Европе, как считает Шольц, является продолжающаяся поддержка Западом Украины.

В то же время он призвал ЕС больше инвестировать в собственную безопасность и оборону, что также означает отказ от личных интересов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте. 

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