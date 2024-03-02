Представитель ХАМАС заявил, что РФ эффективно содействует объединению палестинцев

Ахмед Абдель Хади выразил надежду, что "позитивный подход и дух единства возобладают в межпалестинских отношениях и приведут к созданию правительства национального единства"

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Встреча 10 палестинских организаций, состоявшаяся в Москве 1 марта, благотворно отразится на укреплении национального единства и сплочении палестинцев в драматический для них момент. Об этом заявил ТАСС официальный представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади.

"Мы благодарны России за ее эффективные усилия, которые содействуют преодолению раскола и политической консолидации палестинских организаций для реализации национальных целей, - подчеркнул он. - Принятая в Москве объединительная платформа будет способствовать борьбе палестинского народа против израильской оккупации, за прекращение войны в секторе Газа и снятие удушающей экономической блокады".

По словам собеседника, ХАМАС надеется, что "позитивный подход и дух единства возобладают в межпалестинских отношениях и приведут к созданию правительства национального единства". "Диалог - это то, что всем нам сейчас необходимо, учитывая скорое окончание этой войны, - отметил политик. - Мы высоко ценим терпение нашего мужественного народа и говорим ему, что осталось подождать совсем немного до момента, когда эта агрессия будет остановлена".

Абдель Хади принял участие в массовом митинге солидарности ливанской общественности с палестинским народом, состоявшемся в центре Бейрута. "Представители ливанских партий и движений заявили о поддержке палестинцев и осудили военные преступления, которые творит оккупационный режим", - указал представитель ХАМАС.

Ранее сообщалось, что эмиссары 10 палестинских организаций провели консультации в Москве 1 марта с целью преодоления внутреннего раскола. Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины (ООП), включая движение ФАТХ, а также представителей ХАМАС и группировки "Исламский джихад". Палестинские фракции договорились продолжать диалог для достижения всеобъемлющего национального единства под эгидой ООП.