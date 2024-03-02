Евродепутат заявила, что Макрон готовит общественное мнение к войне в Европе

Франческа Донато отметила, что президент Франции является самым опасным человеком в Европе

РИМ, 2 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский евродепутат Франческа Донато назвала президента Франции Эмманюэля Макрона самым опасным человеком в Европе в настоящее время в связи с его заявлением о возможности отправки войск стран Запада на Украину. Как указала она в беседе с корреспондентом ТАСС, есть опасения, что эти слова неслучайны и за ними есть целый сценарий "подготовки общественного мнения к неизбежности войны".

По ее мнению, еще больше опасений и подозрений должно вызвать последнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она указала, что "нужно быть готовыми к рискам войны". "Макрон кажется самым опасным человеком в ЕС, даже если, к сожалению, сказанные им вещи срежиссированы, потому что неслучайно сразу после последовали другие предупреждения о том, что надо готовиться к войне", - сказала собеседница агентства, имея в виду выступление главы ЕК.

"То, о чем говорила фон дер Ляйен в Европарламенте, вызывает мурашки по коже, - продолжила Донато. - Раньше нельзя было даже себе представить, заикнуться, что мы до сих пор в Евросоюзе жили в иллюзии мира. Это утверждение противоречит самой идее ЕС, всегда говорилось, что лучшая причина быть в ЕС - это иметь гарантии мира, а сейчас все это стало иллюзией. Что значит, что мир больше необязателен, потому что война не невозможна? Но война не сама начинается, это всегда следствие принятия решений".

Она подчеркнула, что все расходы в течение всего следующего срока работы Европарламента предлагается направить на цели безопасности и обороны. "А это значит только одно - инвестировать в подготовку войны", - указала евродепутат. Она напомнила, что в ЕС хотят отменить принцип единодушия и устранить право вето, чтобы простым большинством принимать решения и не иметь препятствий в виде возражения отдельных стран, например Венгрии.

"Используется такая коммуникация, чтобы сделать так, что вещи, которые раньше были под запретом, считались неприемлемыми, стали темой для публичного обсуждения. Главное - открыть дискуссию, которая перестает быть табу, а публика привыкает к мысли. Так создается общественное мнение", - заключила Донато.

Готовность к войне

Фон дер Ляйен 28 февраля выступила на сессии Европарламента в Страсбурге перед голосованием по резолюции о продолжении поддержки Киева и новых санкциях в отношении РФ. Среди прочего, говоря о необходимости "укрепления потенциала оборонной промышленности", что требует инвестиций и создания общей архитектуры безопасности, глава ЕК указала, что "нужно быть готовыми к рискам войны" и "многие иллюзии Европы разбиты".

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск в зону боевых действий. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства государств-участников заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. На следующий день глава французского МИД Стефан Сежурне уточнил, что присутствие западных военных на украинской территории может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе в разминировании территорий и подготовке местных солдат и офицеров, однако это не подразумевает их участия в конфликте.