Фицо назвал примером суверенной политики Словакии встречу Бланара и Лаврова в Турции

На ней, в частности, обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом по Украине в Швейцарии, отметил словацкий премьер-министр

БРАТИСЛАВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рекомендовал главе МИД республики Юраю Бланару встретиться во время проходящего в Анталье дипломатического форума с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Я был полностью информирован об этой встрече, состоявшейся на полях саммита в Турции, и рекомендовал нашему министру участвовать в ней, - сказал глава правительства. - На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом по Украине в Швейцарии, и возможности мирного урегулирования [конфликта]".

Встреча Бланара с Лавровым, как отметил Фицо, является "примером взвешенной суверенной внешней политики Словакии".

Как ранее сообщил МИД РФ, главы дипведомств обменялись мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины. С российской стороны была подтверждена готовность к восстановлению отношений со Словакией на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях. В свою очередь Бланар подтвердил, что его страна не станет отправлять военных на украинскую территорию, поскольку не хочет большей эскалации конфликта.