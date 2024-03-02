СМИ: на Кипре арестовали подозреваемую в отмывании денег уроженку Украины

Ее заключили под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, пишет газета Cyprus Mail

НИКОСИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Кипрская полиция арестовала уроженку Украины, которая подозревается в отмывании денег. Она заключена под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, сообщила газета Cyprus Mail, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Как отмечает издание, 1 марта 31-летняя женщина, предположительно являющаяся украинской гражданкой, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные ограбили ее, вырвав сумку с €420 тыс. наличными, которые она официально задекларировала в таможенном управлении аэропорта Ларнаки по прилете на Кипр. Само же "ограбление" произошло в городе Лимасол, куда она прибыла из воздушной гавани на такси с целью приобретения недвижимости на острове. Якобы когда она выходила из такси, к ней подъехали неизвестные на мотоцикле и вырвали из рук сумку, в которой находились деньги.

В субботу уроженка Украины предстала перед окружным судом Никосии по обвинению в незаконном ввозе на Кипр более €6 млн наличными в период с августа 2023 года. Cyprus Mail указывает, что полиция считает ее объяснения о происхождении столь крупной суммы наличности "недостаточными". Стражи порядка также рассматривают возможность инсценировки ограбления, пишет газета. Задержанной, в частности, предъявлены обвинения в участии в преступной организации, отмывании денег и сговоре с целью совершения уголовно наказуемого преступления. Наряду с уголовным расследованием ведется финансовая проверка упомянутой гражданки.