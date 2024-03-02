Трамп считает, что США ослаблены и унижены на мировой арене

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что "экономику крушит инфляционный кошмар Байдена"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. США унижены на мировой арене и продолжают слабеть из-за политического курса нынешнего американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший американский лидер, вновь претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

"Наша страна разрушается. Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене", - сказал он в видеообращении к жителям штата Айдахо, где 2 марта проходят собрания активистов (кокусы) Республиканской партии. Видеозапись была опубликована на его странице в Truth Social.

Трамп призвал избирателей Айдахо "послать миру четкий сигнал" о том, что это их страна и страна Трампа. "Мы будем работать над этим вместе, мы сделаем ее великой, мы сделаем нашу страну лучше, чем когда-либо", - убежден республиканец.

"И вы пошлете сигнал напрямую продажному Джо Байдену о том, что 5 ноября мы пронесемся, как товарный поезд. С помощью ваших голосов мы скажем продажному Джо Байдену: "Джо, ты уволен. Ты ужасный президент, и ты уволен", - заключил Трамп.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

Согласно последнему опросу, проведенному газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем, Байден уступает по уровню поддержки американских избирателей Трампу на 5 процентных пунктов. 48% респондентов сообщили, что отдали бы свой голос за Трампа, 43% опрошенных поддержали бы Байдена.