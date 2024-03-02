Во Франции заявили, что беседа военных ФРГ говорит о стремлении Запада к эскалации

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо отметил, что наблюдается безудержное желание запада не только подпитывать, но и разжигать конфликт

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Появившаяся в российских СМИ запись разговора немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus свидетельствует о безудержном стремлении Запада к эскалации и постоянном желании подпитывать украинский конфликт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это, конечно, большая проблема. Напрашивается аналогия с подрывом "Северных потоков". Здесь, как и в той ситуации, наблюдается безудержное желание Запада не только подпитывать, но и разжигать конфликт", - отметил он.

В субботу агентство DPA со ссылкой на источники подтвердило, что запись подлинная и разговор действительно имел место. В Минобороны ФРГ считают, что беседа была перехвачена. При этом ведомство не смогло прояснить, были ли внесены изменения в запись и расшифровку разговора.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.