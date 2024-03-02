Умер лидер Консервативной народной партии Дании

Сёрену Папе Поульсену было 52 года

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Лидер Консервативной народной партии Дании Сёрен Папе Поульсен умер в субботу. Об этом партия сообщила на своем сайте.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш председатель Сёрен Папе Поульсен умер сегодня в 13:13 (15:13 мск)", - сообщил генеральный секретарь партии Сёрен Ваннсё.

Он также отметил, что Поульсен перенес кровоизлияние в мозг во время заседания правления 1 марта. Политик был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Ему было 52 года.

Поульсен являлся председателем партии с 2014 года. С 2016 по 2019 год он был министром юстиции.