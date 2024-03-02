В США заявили, что реализация мирных договоренностей по Газе зависит от ХАМАС

Представитель вашингтонской администрации отметил, что стороны продолжают вести переговоры в Дохе

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Осуществление договоренностей по освобождению заложников и режиму прекращения огня в секторе Газа зависит от согласия палестинского радикального движения ХАМАС со всеми условиями. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге для журналистов.

"Соглашение уже есть, есть рамочная договоренность. Израиль более или менее принял ее. Прекращение огня в Газе на шесть недель начнется уже сегодня, если ХАМАС согласится освободить определенную категорию уязвимых заложников - переговоры об этом ведутся уже некоторое время - больных, раненых, стариков и женщин <...> Сейчас мяч на поле ХАМАС", - подчеркнул чиновник.

По его словам, стороны продолжают вести переговоры в Дохе. "Мы уже некоторое время работаем над тем, чтобы завершить их к Рамадану. За последние несколько недель был достигнут значительный прогресс. Но, <...> пока сделка еще не заключена", - отметил представитель исполнительной власти. Он добавил, что согласие радикалов поможет увеличить объем гуманитарной помощи для мирных жителей Газы. По словам представителя администрации, США 2 марта успешно осуществили первую доставку помощи в палестинский анклав военными самолетами, продолжат доставлять ее в ближайшие недели по воздуху.

29 февраля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля пока не получили списка заложников, которые могут быть освобождены ХАМАС, говорить о новой сделке преждевременно.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.