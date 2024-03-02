2 марта, 18:03
Военная операция на Украине

В ХДС призвали главу МО ФРГ дать разъяснения по поводу использования Taurus на Украине

По словам представителя Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберта Рёттгена, "политический вопрос заключается в том, почему российская разведка нанесла такой серьезный ущерб канцлеру ФРГ"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Рёттген на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus заявил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус должен предоставить разъяснения относительно возможного использования Taurus на Украине.

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"Необходимо как можно быстрее выяснить, какие меры безопасности были или не были соблюдены во время утечки разговора. Следует также разъяснить парламенту [ФРГ] и общественности, соответствует ли действительности то, что было заявлено офицерами о возможности использования ракет Taurus без [участия] немецких солдат", - заявил Рёттген медиагруппе Funke. Писториус, по словам политика, обязан предоставить эту информацию общественности.

"Чисто политический вопрос заключается в том, почему российская разведка <…> нанесла такой серьезный ущерб канцлеру ФРГ, опубликовав этот разговор именно сейчас", - заключил Рёттген.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В частности, для использования ракет данного типа на Украине, по его словам, необходимо участие немецких военных. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве. 

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