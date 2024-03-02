В ХДС призвали главу МО ФРГ дать разъяснения по поводу использования Taurus на Украине

По словам представителя Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберта Рёттгена, "политический вопрос заключается в том, почему российская разведка нанесла такой серьезный ущерб канцлеру ФРГ"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Рёттген на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus заявил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус должен предоставить разъяснения относительно возможного использования Taurus на Украине.

"Необходимо как можно быстрее выяснить, какие меры безопасности были или не были соблюдены во время утечки разговора. Следует также разъяснить парламенту [ФРГ] и общественности, соответствует ли действительности то, что было заявлено офицерами о возможности использования ракет Taurus без [участия] немецких солдат", - заявил Рёттген медиагруппе Funke. Писториус, по словам политика, обязан предоставить эту информацию общественности.

"Чисто политический вопрос заключается в том, почему российская разведка <…> нанесла такой серьезный ущерб канцлеру ФРГ, опубликовав этот разговор именно сейчас", - заключил Рёттген.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В частности, для использования ракет данного типа на Украине, по его словам, необходимо участие немецких военных. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.