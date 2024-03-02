В Париже прошла манифестация против отправки западных войск на Украину

Протестующие разорвали флаги ЕС и НАТО и развернули вместо них французские триколоры

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Манифестация против отправки войск Запада на Украину прошла на площади Вобан в историческом седьмом округе Парижа. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы пришли сказать, что мы не согласны с эскалацией конфликта на Украине. Депутаты должны потребовать обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, как это установлено французской конституцией", - сказал во время манифестации корреспонденту ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого была организована акция.

Манифестанты разорвали флаги ЕС и НАТО и развернули вместо них французские триколоры. "Да здравствует свободная Франция!" - скандировали парижане. "Одна из наших целей - выход Франции из НАТО. Этот альянс постоянно подталкивает нас к войне и ищет врагов", - сказал Филиппо, добавив, что тем же занимается и ЕС.

Протестующие несли плакаты, на которых было написано: "Мы не желаем умирать за Украину", "Прекратим накачивать Киев оружием", "За мирное урегулирование на Украине".

Участники акции потребовали выхода республики из Евросоюза и прекращения ее членства в НАТО.