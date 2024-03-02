Politico: Хейли может одержать в Вашингтоне первую победу на республиканских праймериз

Газета считает, что экс-постпред США при ООН сможет заполучить голоса всех 19 делегатов по итогам выборов в американской столице

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли может одержать в Вашингтоне свою первую победу на праймериз Республиканской партии, считают в газете Politico.

По мнению издания, Хейли может одержать победу на праймериз в столичном округе Колумбия, которые начались в пятницу и завершатся в воскресенье. Politico считает, что она сможет заполучить голоса всех 19 делегатов по итогам выборов в столице. Они будут участвовать в выборах кандидата от республиканцев на всеобщем съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Несколько американских СМИ предсказывают, что Трамп наберет необходимое количество голосов делегатов, то есть 1 215 из 2 429, уже к 12 марта.

Ранее экс-постпред США заявила, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. В предыдущих праймериз в американских штатах победу одерживал бывший глава государства, в том числе и в родной для Хейли Южной Каролине.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.