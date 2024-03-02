СМИ: новая наступательная операция Украины закончится провалом

Очевидно, что Россия выигрывает войну, отметил обозреватель Массимо Фини в газете Il Fatto Quotidiano

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Новая наступательная операция Киева, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским, закончится, как и предыдущее контрнаступление, провалом. Как пишет обозреватель Массимо Фини в газете Il Fatto Quotidiano, очевидно, что Россия выигрывает войну.

"Что заставляет Зеленского выйти из себя и потерять голову, если исходить из того, что она у него вообще была. Очевидно то, что Россия побеждает в войне. Патетично анонсированное второе контрнаступление весной, которое закончится ровно так же, как и первое. И это несмотря на то, что ЕС опустошает свои арсеналы, помогая Киеву и оружием, и деньгами", - пишет автор. "И европейцы, и американцы устали от политики, которая служит только [тому], чтобы поддерживать нарциссическое чувство супергероя Зеленского за счет собственных граждан. Сами украинцы уже так не уверены в необходимости бесконечной войны с Россией", - продолжил он.

Зеленский заявил в феврале, что Украина после предыдущего провалившегося контрнаступления готовит новую наступательную операцию и у нее уже есть "четкий план". Президент Украины уточнил, что "в связи с утечкой информации" будет подготовлено несколько планов.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.