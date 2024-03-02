Трамп сомневается, что Байден осознает масштабы миграционного кризиса в США

Экс-президент Соединенных Штатов пообещал начать крупнейшую в американской истории депортацию нелегальных мигрантов в случае победы на грядущих выборах

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден едва ли понимает реальные масштабы миграционного кризиса, с которыми столкнулись Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Гринсборо (штат Северная Каролина). Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

"Три года назад у нас была самая безопасная граница в истории нашей страны. Теперь у нас худшая ситуация на границе в мировой истории. <...> Нет сомнений, что это вторжение [происходит из-за] Джо Байдена. <...> Но я не уверен, что он вообще знает, что, черт возьми, происходит", - сказал он.

Трамп добавил, что Байден виноват в появлении нового вида преступности - "преступления мигрантов имени Байдена". "Это целый новый вид преступности, и он, вероятно, станет более жестоким, чем любые другие преступления. Эти жестокие люди попадают в США из тюрем, из психиатрических больниц", - отметил республиканец.

Он пообещал "начать крупнейшую депортацию [нелегальных мигрантов] в американской истории" в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. "У нас нет другого выбора", - убежден Трамп.

29 февраля он посетил приграничный город Игл-Пасс в штате Техас. Во время визита он заявил, что кровь многих жертв преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, лежит на нынешнем американском лидере.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.